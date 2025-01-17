Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Одинцовского г.о. к административной ответственности

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф на сумму 60 тыс. рублей.

Согласно части 3 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества либо предоставление документации, содержащей недостоверные сведения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.