Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Одинцовского г.о. к административной ответственности
Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации Одинцовского городского округа Московской области при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Одинцовского городского округа Московской области.
В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф на сумму 60 тыс. рублей.
Согласно части 3 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размещение недостоверной информации о проведении обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества либо предоставление документации, содержащей недостоверные сведения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.