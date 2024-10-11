Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Одинцовского г.о. к административной ответственности
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа Московской области.
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на Администрацию наложен штраф в размере 110 тыс. рублей.
Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.