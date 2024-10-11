Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Одинцовского г.о. к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа Московской области.

Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на Администрацию наложен штраф в размере 110 тыс. рублей.