Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Рузского городского округа Московской области к административной ответственности﻿

Управление признало Администрацию Рузского городского округа виновной в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос Управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Администрации назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Справочно:

Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.