Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Талдомского г.о. Московской области к административной ответственности﻿

Управление признало Администрацию Талдомского г.о. Московской области виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 7.32.4 КоАП

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения Администрацией антимонопольного законодательства при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории Талдомского городского округа Московской области.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Справочно:

Согласно части 8 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.