Московское областное УФАС России привлекло директора ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту размещения в социальной сети рекламы услуг по сопровождению банкротства физических лиц.

В соответствии с предписанием ООО «Банкротство под ключ» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок директору ООО «Банкротство под ключ» назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.