Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации г.о. Люберцы Московской области

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства заместителю главы Администрации назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Согласно части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.