Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо Администрации Одинцовского городского округа наложен штраф суммой 3 тыс. рублей.

Согласно части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.