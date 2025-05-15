Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо Администрации Сергиево-Посадского г.о.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства главному специалисту отдела предоставления субсидий управления коммунальной инфраструктуры Администрации назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

Согласно части 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.