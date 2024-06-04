Московское областное УФАС России привлекло должностных лиц Администрации городского округа Долгопрудный Московской

Поводом к возбуждению дел послужил факт нарушения Администрацией г.о. Долгопрудный Московской области антимонопольного законодательства в части предоставления одному хозяйствующему субъекту преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности без проведения конкурентных процедур.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на должностных лиц Администрации г.о. Долгопрудный наложены штрафы общей суммой 30 тыс. рублей.

Согласно части 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления, действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб.