Московское областное УФАС России привлекло ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» к административной ответственности

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО ЧОП «ПФЗ «Кодекс А1» назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.