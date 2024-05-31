Московское областное УФАС России привлекло ООО «Охана-Волковский» к административной ответственности

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела, возбужденного на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой услуг фитнес-клуба без его предварительного согласия на получения рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.