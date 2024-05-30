Московское областное УФАС России привлекло ООО «Центр Инвест» к административной ответственности
Управление признало ООО «Центр Инвест» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП
Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.
Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела, возбужденного на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон рекламного звонка без его предварительного согласия на получение рекламы.
В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.
В силу положений части 6 статьи 19.8 КоАП непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.