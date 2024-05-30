Московское областное УФАС России привлекло ООО «Центр Инвест» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела, возбужденного на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон рекламного звонка без его предварительного согласия на получение рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.