Московское областное УФАС России привлекло Управление имущества и земельных отношений к административной ответственности

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Управление имущества и земельных отношений Администрации городского округа Коломна наложены штрафы общей суммой 180 тыс. рублей.

Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.