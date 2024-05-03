Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Богородском городском округе

Управление рассмотрело жалобу ООО «Оптовая текстильная компания» на действия Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» при проведении электронного аукциона на поставку полотенец

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.