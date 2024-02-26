Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Чехов﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «Комета» на действия Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Чехов», Центра конкурентных закупок при проведении электронного аукциона на оказание услуг по информированию жителей об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни г.о. Чехов путем изготовления и распространения (вещания) на территории Московской области и г.о. Чехов радиопрограмм и в электронных СМИ в 2024 году

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Чехов», Центру конкурентных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.