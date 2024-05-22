Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Домодедово
Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Домодедово
Управление рассмотрело жалобу Индивидуального предпринимателя на действия Муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», Дирекции единого заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в зоне индивидуального жилищного строительства городского округа Домодедово Московской области
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии
по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», Дирекции единого заказчика обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.