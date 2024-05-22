Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Домодедово﻿

Управление рассмотрело жалобу Индивидуального предпринимателя на действия Муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», Дирекции единого заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в зоне индивидуального жилищного строительства городского округа Домодедово Московской области

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии

по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному бюджетному учреждению городского округа Домодедово «Комбинат благоустройства», Дирекции единого заказчика обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.