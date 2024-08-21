Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Химки
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Объединенному городскому хозяйству, Управлению централизации закупок г.о. Химки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.