Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Истра
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации г.о. Истра Московской области, Центру закупок г.о. Истра обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.