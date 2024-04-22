Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Коломна﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «Нефтегазэнергосервис» на действия Администрации городского округа Коломна Московской области, Управления централизованных закупок при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения Городского округа Коломна Московской области на период 2024-2043 годов

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации городского округа Коломна Московской области, Управлению централизованных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.