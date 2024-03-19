Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Королев﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «РМА» на действия Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Королев Московской области, Муниципального заказа при проведении электронного аукциона на оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении спортивных и массовых мероприятий

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Комитету по физической культуре, спорту и туризму Администрации г.о. Королев Московской области, Муниципальному заказу обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.