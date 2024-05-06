Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Подольск﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «Комби» на действия Муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры «Быково», Центра торгов при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Быково», Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.