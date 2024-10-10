Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Серпухов﻿

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Дашковской средней общеобразовательной школе, Управлению муниципального заказа Администрации г.о. Серпухов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.