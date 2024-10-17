Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Зарайск
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Комитету по управлению имуществом Администрации г.о. Зарайск, Центру проведения торгов
г.о. Зарайск обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.