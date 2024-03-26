Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Ленинском городском округе﻿

Управление рассмотрело жалобу Индивидуального предпринимателя на действия Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области, Центра торгов при проведении электронного аукциона на оказание услуг на поставку лакокрасочной продукции для нужд МБУ «Благоустройство»

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области, Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.