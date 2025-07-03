Ушел из жизни ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

После долгой борьбы с недугом скончался Михаил Антонов, известный ведущий радио «Комсомольская правда». О печальном событии сообщила сама радиостанция на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации, сопровождаемой фотографией журналиста, говорится о его «уходе из жизни после продолжительной болезни». Антонов был автором и ведущим популярных программ, таких как «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад», а также регулярно вел информационные выпуски.

«Комсомольская правда» подчеркивает, что именно Антонов «в 5 часов утра» 24 февраля 2022 года оперативно вышел в прямой эфир. Последний эпизод программы «Был бы повод», в котором звучал голос журналиста, был выпущен 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни умер актер сериала «Каменская» Алексей Новицкий.