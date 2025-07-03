Российская ПВО сбила три украинских дрона за утро

По информации, предоставленной ведомством, в период с 08:00 до 10:45 мск два беспилотных аппарата были сбиты над Самарской областью, а еще один — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на 3 июля противовоздушная оборона нейтрализовала 69 украинских беспилотников над территорией РФ. 27 дронов были перехвачены над Белгородской областью. Еще 22 сбили над Воронежской областью. 10 БПЛА перехватили в Липецкой области. Над Курской областью было сбито восемь беспилотников и еще два — над Республикой Крым.