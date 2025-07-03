В новом офтальмологическом отделении больницы в Подольске провели почти 3 тыс. операций

За год с момента открытия в офтальмологическом отделении Подольской областной клинической больницы провели порядка 2,5 тыс. операций по восстановлению зрения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Подольска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

«В планах — расширение с открытием второй операционной и запуском специализированных лазерных кабинетов. Это сделает офтальмологическую помощь еще более доступной и эффективной», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отделение создали на базе ОСП-4 по инициативе главного врача Вардана Геворкяна. Оно представляет собой современный дневной стационар, где можно получить полный комплекс услуг. Современное оборудование, в том числе недавно установленный хирургический комбайн Alcon Constellation, позволяет выполнять даже самые сложные операции на глазах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.