В Химках поменяют газон на стадионе «Арена Химки»

В Химках на стадионе «Арена Химки» натуральный газон заменят на искусственное покрытие, после чего поле будет соответствовать категории «ФИФА Квалити Про» и позволит проводить футбольные матчи высшей категории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

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«Концепция содержания натурального газона себя исчерпала. Мы меняем газон, чтобы проводить больше мероприятий и футбольных матчей, чтобы стадион жил и наполнялся арендаторами», — рассказал заместитель генерального директора АУ «Арена Химки» Дмитрий Устинов.

На данный момент работы завершили наполовину. Сейчас рабочие приступили к укладке щебеночного основания, необходимого для дренажа будущего поля. Завершить работы планируют до 14 июля. После этого сотрудники лаборатории проверят поле на соответствие сертификатам Российского футбольного союза. В случае положительного решения стадион получит допуск к проведению матчей высшего дивизиона Российской премьер-лиги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.