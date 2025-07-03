«Рвота без остановки»: дети из Ростова массово заболели в летнем лагере на море

Родители детей из Ростова рассказали, что их дети заболели в лагере «Звездочка». Администрация заведения, по их мнению, старается скрыть масштабность проблемы — из Туапсе вызывали пять бригад скорой помощи, рвота не прекращалась на протяжении длительного времени, сообщила rostovgazeta.ru.

«Роспотребнадзор в курсе. Половина деток изначально себя прекрасно чувствуют — все же зависит от иммунитета ребенка. Ну был какой-то вирус. Такое бывает», — рассказала начальник лагеря Ольга Чудина.

По словам родителей, детям стало плохо в первый день заезда. Они ели макароны и сосиски. Вскоре ребята рассказывали родителям, что у них открылась рвота и началась диарея. Родители были на связи друг с другом и делились информацией: некоторых ребят перевели в изолятор. Предположительно, для всех пациентов мест не хватило. Здоровые дети находились в комнатах вместе с больными. Через несколько дней уже у здоровых появлялись аналогичные симптомы.

«Пять скорых вызывали из Туапсе. Видимо, для тех, кто был в изоляторе — кому было совсем плохо?» — недоумевает мама одного из детей Елена.

По словам родителей, дети вернулись домой. Некоторые вынуждены лечиться дома. Ростовчане уверены, что руководство целенаправленно старается умолчать о проблеме. Они считают, что при пересменке были проблемы с качеством продуктов питания. В итоге ребята отравились. Родители отправили запрос в Роспотребнадзор Ростовской области и Краснодарского края. Они требуют разобраться в ситуации.

«Наши дети приехали вечером, поужинали в лагере. Потом их сводили на море. Утром на завтрак они съели макароны с сосисками и многих начало косить — открылась рвота без остановки и диарея. И так почти у половины детей», — отмечает Елена.

Корреспондент RostovGazeta не с первой попытки дозвонился в детский лагерь. Медсестра заверила, что дети ничем не болеют. Она сообщила, что лагерь посещала санэпидемстанция. Родители утверждали, что у детей поднималась температура выше 38 градусов. На вопрос, что стало причиной температуры, медсестра не ответила.

«Без комментариев», — сказала медсестра.

Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале в центре города.