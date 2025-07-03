Не только Украина: США лишили приоритета в получении военной помощи ряд стран

В СМИ активно обсуждали, что США приостановили поставки оружия Украине. Представитель Белого дома заявил, что некоторые другие страны также были «переклассифицированы», сообщил телеканал CBS.

По словам представителя, проверку поставок оружия инициировал Пентагон. Проверяли условия сотрудничества со всеми странами-союзниками. Источники сообщают, что президент США Дональд Трамп поддержал соответствующее решение. Интересы Америки должны быть в приоритете. Проверку организовали, чтобы проверить работу прошлой администрации президента, ее заинтересованность в благополучии именно США.

Представитель Белого дома не уточнил период, на который Киев окажется без военной помощи. Также он не стал называть страны, для которых поставки оружия и боеприпасов из США были приостановлены. Издание напомнило, что у США уже есть опыт прекращения помощи Украине. Пауза длиной в неделю закончилась тем, что украинский президент Владимир Зеленский согласился подписать с американской стороной соглашение о доступе к запасам полезных ископаемых.

Ранее выяснилось, что союзники США не знали о планах приостановки поставок оружия на Украину.