В Подмосковье направили в суд дело экс-начальника отдела УМВД России по Воскресенску

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Воскресенск, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.