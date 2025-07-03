В Подмосковье направили в суд дело экс-начальника отдела УМВД России по Воскресенску
Дело экс-начальника отдела УМВД России по Воскресенску направили в суд
Фото: [Прокуратура Московской области]
Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Воскресенск, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обвиняемый, достоверно зная, что оснований для привлечения местной жительницы к уголовной ответственности не имеется, сообщил ей, что следователем рассматривается вопрос о ее причастности к преступлению», — говорится в сообщении.
За денежное вознаграждение в сумме 6 млн рублей он пообещал повлиять на это решение. Его задержали при получении последней части требуемых денежных средств. Дело направили в Воскресенский городской суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.