Трамп и Зеленский скоро обсудят приостановку военной помощи Украине

Представители США и Украины занимаются подготовкой к телефонному разговору между президентом Зеленским и американским лидером Трампом, сообщило издание Politico, ссылаясь на осведомленных источников.

Как утверждает один из информаторов издания, телефонные переговоры запланированы на ближайшее время. Главной темой обсуждения станет вопрос о приостановке Соединенными Штатами военной помощи Украине. Несмотря на это, подчеркнул источник, Вашингтон ищет оптимальные пути для дальнейшей поддержки обороноспособности Украины, что остается одним из приоритетных направлений внешней политики США.

Politico отмечает, что решение Пентагона о временной приостановке поставок определенного вооружения стало неожиданностью для ряда сотрудников Государственного департамента и членов Конгресса. По информации источников издания, Министерство обороны США не согласовывало данное решение с Государственным департаментом и не проводило консультаций с американским посольством в Киеве.

Ранее сообщалось, что Орбан призвал Зеленского остановить конфликт и выбрать путь мира.