Космическая охота: в Британии обеспокоены российским «спутником-убийцей»

По информации издания, «Космос-2558» называют «спутником-убийцей». Он отличается высокой маневренностью и успешно не позволяет американским приборам вести разведывательные работы. В конце июня от аппарата отделился объект, который целенаправленно начал следовать конкретно за американским спутником. Эксперты предположили, что отделившийся объект — спутник-инспектор, способный вмешиваться в данные противника.

Исследователь российских космических программ Барт Хендрикс высказал мнение, что спутник может быть запущен по указанию Минобороны РФ. Эксперт следит за заявлениями ведомства. Специалисты сообщали, что усовершенствуют космическую программу. Цель — обеспечение безопасности без нарушения каких-либо международных требований. В Пентагоне высказали мнение, что Россия применяет в космическом пространстве секретное оружие, при помощи которого шпионит за другими объектами.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья обсудил вопросы сотрудничества с главой Роскосмоса.