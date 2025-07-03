В Подольске появится новое высокотехнологичное производство

В Подольске запустят новое высокотехнологичное производство, отечественная компания «Инно-Инжиниринг» наладит выпуск современных устройств электрозащиты под брендом innel. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

Сейчас рабочие выполняют установку и наладку оборудования. В реализацию проекта вложили 100 млн рублей, в ближайшие три года на развитие направят еще 400 млн. На первом этапе завод будет выпускать до 10 тыс. изделий ежемесячно.

«Это еще один шаг вперед в технологическом развитии Подольска и Подмосковья. Впереди — много совместной работы. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.