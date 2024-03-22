Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «ЧОО «Шторм – Ф» на действия МОУ СОШ «Перспектива», МОУ Гимназия № 4 г. Можайска, Центра торгов при проведении открытого конкурса на оказание услуг по охране зданий и прилегающих территорий

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало МОУ СОШ «Перспектива», МОУ Гимназия № 4 г. Можайска, Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.