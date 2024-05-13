Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Можайском городском округе

Управление рассмотрело жалобу ООО «Транссервис» на действия Муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности», Центра торгов при проведении запроса котировок на поставку противогололедного реагента

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении запроса котировок и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии

по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному казенному учреждению Можайского городского округа Московской области «Управление административно-хозяйственной деятельности», Центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.