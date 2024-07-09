Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Орехово-Зуевском городском округе
Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии
по осуществлению закупок Заказчика и выдало Предприятию коммунального хозяйства и благоустройства, Управлению централизации закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.