Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в Рузском городском округе﻿

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации Рузского г.о., Центру закупок Рузского г.о. обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.