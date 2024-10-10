Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой магазина цветов с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП