Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе
Ранее в управление поступило обращение общественной организации о распространении в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» рекламы фермента трансглютаминазы с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.