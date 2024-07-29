Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении в чате поселка в мессенджере рекламы с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы образовательных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.