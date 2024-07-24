Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение заявителя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению индивидуальный предприниматель с целью вытеснения конкурента с рынка приобрел и использовал исключительное право на товарный знак в отношении кофе, несмотря на то, что заявитель начал использование данного обозначения для однородных товаров раньше, о чем индивидуальному предпринимателю было известно.