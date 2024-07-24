Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о защите конкуренции
Ранее в Управление поступило обращение заявителя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.
Согласно обращению индивидуальный предприниматель с целью вытеснения конкурента с рынка приобрел и использовал исключительное право на товарный знак в отношении кофе, несмотря на то, что заявитель начал использование данного обозначения для однородных товаров раньше, о чем индивидуальному предпринимателю было известно.
В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
По результатам рассмотрения дела Управление признало индивидуального предпринимателя нарушившим Закон о защите конкуренции.
Материалы дела переданы должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.