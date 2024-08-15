Московское областное УФАС выявило нарушение в размещении наружной рекламы в Дубне
Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба по вопросу нарушения порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В ходе рассмотрения обращения территориальное управление службы установило наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства* в действиях местной администрации. Уполномоченный орган власти не выполнил обязанность по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Это может привести к ограничению конкуренции на рынке услуг по распространению рекламы.
Московское областное УФАС России выдало Администрации г.о. Дубна предупреждение о прекращении указанных действий. В случае его неисполнения территориальное управление службы возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
*Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.