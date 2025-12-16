«Москва, Хамовники, 112 млн и звездный скандал». Верховный суд рассмотрит жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной

Верховный суд РФ назначил на вторник, 16 декабря, рассмотрение кассационной жалобы Полины Лурье, оспаривающей итоги судебного спора с певицей Ларисой Долиной о праве собственности на элитную квартиру в Хамовниках. Об этом сообщила пресс-службa суда.

Разбирательство началось в марте 2025 года, когда Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже недвижимости недействительной. Певица утверждала, что стала жертвой мошеннических схем и подписала документы, будучи введенной в заблуждение. Решение суда первой инстанции, перешедшее в собственность Долиной и лишившее Лурье прав на квартиру, было поддержано вышестоящими инстанциями.

Несмотря на это, покупательница не оставила попыток вернуть имущество через высшую судебную инстанцию. Как заявляет адвокат Лурье Светлана Свириденко, ее клиентка надеется, что после рассмотрения жалобы квартира «по справедливости должна стать домом для нее и ее детей».

Конфликт сопровождался попытками урегулирования. Изначально Лурье предлагала вернуть квартиру при условии возврата 112 миллионов рублей, уплаченных за нее, но Долина отказалась. Позже, уже на стадии Верховного суда, инициатива исходила от стороны певицы, предложившей рассрочку возврата средств на три года, однако такие условия Лурье не устроили. Несмотря на публичное заявление Долиной в эфире Первого канала о готовности вернуть «все деньги», по данным адвоката, прямого контакта для урегулирования вопроса так и не последовало.

