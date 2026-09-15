С окончанием летнего сезона в Москве вырос спрос на водителей такси. По данным карьерного эксперта центра «Профессии будущего» Марии Васильевой, сегодня в столице открыто около 900 вакансий с официальным трудоустройством. Средний доход водителя за смену составляет от ₽5 тыс. до ₽11 тыс., а в месяц — около ₽170 тыс. Об этом сообщили Агентству городских новостей « Москва ».

Васильева отметила, что работодатели предлагают гибкие условия: отсутствие фиксированного плана и рабочей формы, а также возможность совмещения с другой работой. Есть вакансии с зарплатой до ₽355 тыс. в месяц при полной занятости или до ₽15 тыс. за смену. От водителя требуются права категории B, стаж от трех лет и стрессоустойчивость. Зачастую работодатель предоставляет смартфон и мобильную связь, а также возможность бесплатно арендовать машину из автопарка или работать на своем авто.

Эксперт добавила, что большинство водителей оформляют самозанятость или ИП, что позволяет работать на себя и самостоятельно управлять графиком. При этом на рынке сохраняются вакансии с официальным трудоустройством, обеспечивающие дополнительные гарантии.