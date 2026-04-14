Москва под прицелом зубастых строителей: почему бобры массово захватывают центр

С наступлением тепла в Москве участились случаи появления бобров в городских локациях. Эксперты связывают это с естественным процессом расселения молодых особей и поиском новых кормовых угодий после зимнего периода. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

Причины весенней активности животных

Кандидат биологических наук Иван Башинский сообщил, что весной подросшие бобры покидают родительские хатки ради поиска собственных территорий. После пассивного зимнего сезона, когда грызуны практически не выходят из убежищ и питаются заготовленными ветками, таяние льда стимулирует их к миграции. Специалист отметил, что истощение зимних запасов заставляет животных активно перемещаться по водоемам города в поисках свежей еды, что и приводит их в центральные районы столицы.

Условия обитания и рацион в мегаполисе

На парковых территориях Москвы созданы благоприятные условия для жизни этих млекопитающих. По словам биолога, в столице достаточно растительности: бобры охотно поедают кору, молодые побеги, листья и водные травы. Несмотря на то что эти животные предпочитают сумерки, при наличии хорошей кормовой базы их можно увидеть даже в дневные часы. Наличие зеленых зон позволяет популяции чувствовать себя в безопасности и успешно осваивать новые участки.

Экологическая роль речных строителей

Башинский подчеркнул значимость деятельности бобров для городской природы. Создавая плотины и регулируя уровень воды, они способствуют возникновению уникальных экосистем, формируют луговые сообщества и лесные опушки. Такая активность грызунов благотворно влияет на биоразнообразие столичных водоемов, делая их пригодными для обитания других видов птиц и животных.