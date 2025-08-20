Москва прощается с летом — последняя теплая ночь августа позади?

Похоже, что минувшая ночь в Москве и Подмосковье была последней по-настоящему теплой в этом месяце. Об этом в своем телеграм-канале написала метеоролог Татьяна Позднякова.

Ночь с 19 по 20 августа, возможно, была последней теплой в августе. Температура воздуха в среду нигде не опустилась ниже 10 градусов. В Москве, в районе ВДНХ, столбик термометра показал 13 градусов, что даже немного выше обычной для этого времени года температуры.

Однако в последней декаде августа в столичный регион начнет поступать холодный воздух. Ожидается, что в ночь на 22 августа температура на высоте полутора километров упадет с 10 до 4 градусов. Это, безусловно, отразится и на температуре воздуха на земле.

В Подмосковье столбик термометра может опуститься до 6 градусов, а в Москве не поднимется выше 10. И такая прохладная погода, скорее всего, сохранится до конца лета.

