Москва прошла 6,5 км с мощами Дмитрия Донского: почему ведущий «Спаса» назвал это чудом и знамением

В Москве накануне прошел крестный ход с мощами святого князя Дмитрия Донского. Шествие протяженностью 6,5 км — от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря — собрало тысячи человек. Ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов назвал произошедшее чудом.

Он напомнил, что впереди несли чудотворную Смоленскую икону Божией Матери из Успенского собора. По его словам, перед Бородинской битвой по приказу Кутузова этот образ пронесли перед русской армией, и с молитвой перед ним Россия одержала победу над Наполеоном. Теперь Москва вновь идет дорогой предков.

Голованов также связал крестный ход с обретением в этом году мощей Дмитрия Донского. Во время реставрации в Архангельском соборе Кремля были обнаружены три саркофага: князя Дмитрия Донского, его отца Иоанна II Красного и угличского князя Дмитрия Жилки. Для ведущего это стало настоящим знамением. Он напомнил, что крестные ходы уже спасали Русскую землю: в XII веке икона, вынесенная на стену осажденного Новгорода, обратила врагов в бегство. Голованов привел слова Иоанна Кронштадтского о том, что крестными ходами спасется русский народ, и Иоанна Шанхайского, сравнившего шествие с путем Самого Христа.

Традицию крестного хода в Москве ведут с 1525 года, когда из Благовещенского собора Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли копию Смоленской иконы, обладавшую, по свидетельствам современников, чудотворной силой.