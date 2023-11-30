Москва стала лидером в топе городов России по скидкам на вторичное жилье

В первую тройку российских городов с самыми большими скидками на вторичку вошли Москва, Новосибирск и Красноярск.

Аналитики федеральной компании по недвижимости «Этажи» составили рейтинг. В нем они рассмотрели, где именно в РФ можно встретить максимальные скидки при приобретении уже готового жилья.

«Первое место заняла Москва, где средний размер скидки при продаже готового жилья с начала ноября вырос до 6,7%», - заявили эксперты.

Их исследование привело ТАСС. Еще месяц назад средние скидки в столице составляли всего 4,7%. На территории Новосибирска дисконт также вырос, с 3,9% до 5,3%. Скидки на недвижимость Красноярска сейчас находятся на уровне в 5,1%, хотя месяц назад они не превышали 3,5%. В топ-10 помимо этих городов вошли Омск, Самара, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Екатеринбург.