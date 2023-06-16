Москва в пятый раз заняла строчку лидера регионального рейтинга по состоянию инвестиционного климата

АСИ на Петербургском международном экономическом форуме (так называемом ПМЭФ) предоставило список регионов, в котором они расположены по состоянию инвестиционного климата. Об этом пишет ФАН

Соответствующую информацию с места событий передает корреспондент агентства новостей. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив (АСИ), Москва в очередной раз заняла лидирующую позицию среди остальных субъектов Российской Федерации.

Сама Московская область расположилась несколько ниже – на третьем месте, заполучив условную «бронзу». Недалеко ушли Нижегородская и Тюменская области. «Серебро» завоевала Республика Татарстан. Город Санкт-Петербург, который выступил организатором форума, оказался на шестой позиции.

Ознакомиться с более подробным рейтингом можно на сайте ФАН.